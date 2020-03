Conte: tutta l’Italia blindata, aperti solo alimentari e farmacie

«Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in diretta su Facebook da Palazzo Chigi. In tutta Italia ci sarà «la chiusura di tutte le attività commerciali, tranne beni di prima necessità e farmacie», ha detto il premier. Chiudono parrucchieri, centri estetici. Per le attività produttive incentivi allo smart working, ricorso alle ferie, chiusi i reparti non indispensabili per la produzione. Il premier annuncia poi la nomina a super commissario di Domenico Arcuri, ad di Invitalia.