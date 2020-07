Conte in Senato tra gli applausi: piano rilancio sarà collettivo

Milano, 22 lug. (askanews) - Si è aperta e conclusa fra gli applausi l'informativa al Senato del primo ministro Giuseppe Conte sull'accordo appena raggiunto in Europa riguardo al Recovery Fund, grazie a cui l'Italia avrà accesso a 209 miliardi di euro per il rilancio post Covid-19. "Un passaggio fondamentale", arrivato al termine di un vertice complesso in cui "l'Europa ha dimostrato di essere all'altezza della storia", ha detto Conte, ringraziando poi la maggioranza e i ministri, ma anche l'opposizione e i cittadini.

"La classe politica italiana nel suo complesso ha dato grande prova di maturità. Voglio ringraziare i cittadini italiani: il loro comportamento ha portato a questo risultato durante le settimane più dure, il senso di comunità che hanno saputo esprimere hanno rafforzato la posizione, l'autorevolezza e la crediiblità del governo italiano al tavolo delle grandi decisioni".

Il merito del risultato positivo va a tutta l'Italia, ha detto Conte, e sempre collettivamente andrà deciso come spendere i soldi.

"Il piano della ripresa sarà un lavoro collettivo, ci confronteremo con il Parlamento. Dobbiamo anche lavorare per alimentare la fiducia nelle istituzioni italiane e nell'Europa".