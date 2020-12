Roma, 30 dic. (askanews) - "Io auspico che il 7 gennaio le scuole secondarie e di secondo grado possano ripartite con una didattica mista, almeno il 50 per cento in presenza ma nel segno della flessibilità. Non dobbiamo mettere a rischio i nostri figli, gli insegnanti e il personale Ata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno.