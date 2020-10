Conte: raccomandate mascherine anche a casa con amici o parenti

Roma, 7 ott. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le nuove misure decise dal Consiglio dei Ministri per l'emergenza covid-19, tra cui la proroga dello Stato d'emergenza al 31 gennaio 2021 e la possibilità per le Regioni di adottare solo misure più restrittive rispetto a quelle decise dal governo. No alle misure di allentamento.

"Abbiamo introdotto inoltre una misura più rigorosa per affrontare questa fase: le mascherine vanno portate con se' quando si esce di casa e indossarle a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Vogliamo essere più rigorosi per evitare misure più restrittive. Ecco perché lo raccomandiamo a tutti e non facciamo distinzioni, l'unica eccezione è per le abitazioni private. Ma mi permetto di dire che vogliamo fare una forte raccomandazione: in famiglia stiamo attenti, rispettiamo la distanza, proteggiamo gli anziani e se riceviamo amici, familiari che non vivono con noi stiamo attenti. Sappiamo che sono le occasioni in cui si diffonde di più il contagio. E' una forte raccomandazione".