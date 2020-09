Conte: questo è il momento per investire seriamente nella scuola

Roma, 17 set. (askanews) - Visita a sorpresa del presidente di Consiglio Giuseppe Conte in una scuola della periferia romana, l'istituto comprensivo "Dario Pagano" a Tor Bella Monaca, in questo complicato inizio di anno scolastico, in piena pandemia. Conte difende quanto fatto dal governo e promette che i fondi europei verranno usati in modo consistente nel settore dell'istruzione: "I radar del governo sulla scuola non si spengono dopo il primo giorno, continueranno con gli investimenti programmati con il recovery fund. Il governo non ha mai nascosto le criticità", e ha aggiunto: "Questo è il momento per investire seriamente nella scuola".

Poi ha commentato la svolta sull gestione dei migranti in Europa con la proposta di superamento del trattato di Dublino: "L'Italia ha lavorato molto in questa direzione perché la disciplina attuale svantaggia i paesi di primo approdo per gli sbarchi e i flussi migratori. C è un approccio assolutamente condiviso, mercoledì aspettiamo questa proposta della Commissione. Dobbiamo lavorare su vari aspetti ma è una svolta, la svolta che abbiamo sempre richiesto".