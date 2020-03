Conte: con protocollo sicurezza lavoro,l'Italia non si ferma

Roma, 14 mar. (askanews) - "Dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto, è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L'Italia non si ferma". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la sigla tra governo, sindacati e confindustria di un "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

L'accordo sottoscritto, spiegano i sindacati, "consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro".

Adesso verranno sanificati i luoghi di lavoro, le fabbriche, gli ospedali e bisogna fornire subito mascherine e guanti per chi con coraggio manda avanti il Paese.