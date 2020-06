Conte: progettiamo il rilancio investendo su bellezza dell'Italia

Roma, 13 giu. (askanews) - "Il piano che stiamo elaborando si articola su tre linee strategiche: modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aprendo i lavori degli Stati generali a Villa Pamphili "Progettiamo il rilancio".

"Stiamo lavorando per avere una Pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata. Dobbiamo assicurare che le tecnologie digitali già esistenti per la vita di tutti i giorni possano incrementare la produttività dell'economia e l'innovazione", ha spiegato il premier. Per quanto riguarda "la transizione ecologica", ha spiegato Conte, "dovremo innanzitutto ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo, in secondo luogo migliorare l efficienza energetica dell economia e la qualità dell aria nei centri urbani e ripulire le acque interne e marine. Nell ambito di questa linea strategica rientra anche l investimento nella "bellezza" del nostro Paese".

"La terza linea strategica - ha proseguito - è l'inclusione sociale, che vuol dire ridurre le disuguaglianze e la povertà, migliorare l'istruzione, contrastare la dispersione educativa e diffondere la conoscenza degli strumenti digitali, ottenere una migliore qualità della vita nei centri urbani e nelle periferie, ridurre il gap infrastrutturale fra Nord e Sud, incrementare la partecipazione femminile al mercato del lavoro, puntando a pari opportunità a livello sociale e di genere. Rafforzare la nostra sanità, così duramente colpita dalla pandemia, per tutelare la salute di tutti".

"Queste tre linee strategiche verranno attuate attraverso alcuni grandi obiettivi, per conseguire i quali vengono attivate direttrici di intervento che si concretizzano in progetti specifici", ha concluso.