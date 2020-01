Conte: nessuna instabilità governo, il voto è regionale

Roma, 27 gen. (askanews) - Nel governo "non ritengo che ci sia nessuna instabilità" per la fase di debolezza che attraversa il M5s. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commentando il voto in Emilia Romagna, fuori da Palazzo Chigi.

"Come abbiamo lavorato ieri - ha assicurato - lavoreremo oggi e domani. Il M5s, anzi, a marzo, in un breve intervallo temporale, arriverà a degli Stati generali che saranno utili per rilanciare entusiasmo ed energia all'interno del Movimento. Quindi si definirà questa fase di transizione. Ho avuto sempre, continuerò ad avere e avrò ancor di più gli amici del M5s pronti a dare un grande contributo per le riforme e tutte le misure urgenti".