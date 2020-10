Roma, 19 ott. (askanews) - Sul Mes "non ho detto faremo così o così, ho chiarito le ragioni per cui in questo momento non può essere la panacea dei problemi. Non significa che la questione Mes è stata risolta ieri con una conferenza stampa. Ci sono le sedi opportune e sicuramente ci sarà l'opportunità di parlarne nelle sedi opportune". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.