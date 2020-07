Conte: con Macron condividiamo necessità accordo Ue al più presto

Roma, 17 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Bruxelles il presidente francese Emmanuel Macron, in vista della difficile riunione del Consiglio europeo in cui i leader cercheranno di arrivare a un accordo sul "Recovery plan post pandemico e sul nuovo bilancio comunitario pluriennale 2021-2027.

Con Macron, ha detto Conte, "c'è molta chiarezza, condividiamo la necessità che tutto sia finalizzato al più presto". "Condividiamo la necessità, più che l'opportunità, di affermare la dimensione politica" delle decisioni da prendere: "Non è una partita contabile". "La posta in gioco - ha continuato Conte rispondendo alla domanda di un cronista - è l'Europa", non si tratta solo di "una forte ripresa per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, il Portogallo o altri paesi, ma per l'Europa".

La posta in gioco, ha sottolineato, "è la leadership europea, la competitività dell'Unione europea nel mondo globale. Se pensiamo che stiamo a discutere di qualche miliardo in più o in meno, di qualche 'condizionalità' in più in meno, chiaramente perdiamo la sfida con la Cina, con gli Stati Uniti...".