Conte e Sanchez incalzano: pacchetto aiuti Ue entro fine mese

Milano, 8 lug. (askanews) - Italia e Spagna incalzano l'Unione europea: gli aiuti economici per riprendersi dall'emergenza Covid devono arrivare presto. Lo hanno detto i due premier Giuseppe Conte e Pedro Sanchez in conferenza stampa da Madrid. "Non possiamo permetterci di indugiare" ha detto Conte, sottolineando quanto i due Paesi, i più colpiti in Europa, siano ancora più uniti dopo la tragedia.

"Parliamo del futuro dell'Europa, è in gioco il mercato unico, senza risposta europea lo distruggeremmo". "Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per finalizzare il pacchetto di risposta entro la fine di questo mese, non possiamo permetterci di rinviare e tenere aperto negoziato, la tempestività è un fattore per valutare adeguatezza della risposta".

Poi ha parlato della posizione del governo sul Mes. "La mia posizione non cambia. Mi sembra sia ideologico dire adesso 'prendiamo o non prendiamo il Mes'. Ci aggiorneremo con la situazione di finanza pubblica, quando sarà completato il negoziato valuteremo ciò che conviene e ciò che non conviene".