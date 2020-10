Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni: aiutatemi con le mascherine

Roma, 20 ott. (askanews) - Anche i Ferragnez scendono in campo per promuovere l'uso della mascherina. In una story condivisa su Instagram è lo stesso Fedez a raccontare che lui e la moglie Chiara Ferragni hanno ricevuto una telefonata "inaspettata" da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che gli ha chiesto di lanciare un messaggio importante, in particolare ai giovani, per spingerli a indossare la mascherina per cercare di contenere i contagi da Covid-19.

"Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare soprattutto i giovani, quello che posso dire è che siamo in una situazione molto delicata, non possiamo permetterci un nuovo lockdown, il destino del Paese è nelle mani di ognuno di noi, quindi mi raccomando, basta un piccolo gesto: utilizzate la mascherina".