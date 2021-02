Consultazioni, Tajani: «Pieno appoggio al governo dei migliori»

«Abbiamo confermato al presidente incaricato Draghi il pieno appoggio già anticipato dal presidente Berlusconi nel corso di un lungo colloquio telefonico che si è svolto questa mattina. Fi si aspetta un Esecutivo di alto livello capace di rappresentare al meglio l'unità del Paese coinvolgendo le risorse migliori della politica, dell'economia, della cultura, per affrontare insieme la più grave emergenza sanitaria ed economica nella storia della Repubblica», ha detto vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. «Tutto ciò - ha precisato Tajani - non implica la nascita di una nuova maggioranza politica ma di un Governo dei migliori al servizio dell'Italia e degli italiani».Per approfondire: Fiducia a Draghi da Pd e Forza Italia. No di Meloni. Salvini apre ma chiede ministri. Grillo domani nella delegazione M5S