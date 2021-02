Consultazioni, Salvini: «Fiducia nell'idea di Italia di Draghi»

Seconda tornata di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con la Lega, presenti Matteo Salvini, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. «È stato un incontro molto intenso e utile, spero reciprocamente, stimolante, abbiamo parlato di tante cose, non di ministeri governi politici e tecnici e non ne parleremo perché abbiamo fiducia nell'idea di squadra per l'Italia», ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini.