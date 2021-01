Consultazioni, Autonomie: al Colle abbiamo fatto il nome di Conte

Roma, 28 gen. (askanews) - "Abbiamo confermato al presidente Mattarella il sostegno a qualsiasi formazione di governo purché sia fortemente europeista e abbia in programma la tutela delle Autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. Ma abbiamo una preferenza per il Conte Ter: pensiamo che Conte sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e se togli questo punto di equilibrio è difficile avere stabilità".

Così Julia Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato che ha incontrato Sergio Mattarella insieme a Albert Laniece e Gianclaudio Bressa nell'ambito delle consultazioni.

"Siamo dell'opinione che il Paese adesso non ha bisogno di una crisi come questa e che bisogna fare presto per garantire stabilità serve una formazione politica non un governo tecnico" ha aggiunto.