Congresso Soi, Piovella: nuove linee guida chirurgia cataratta

Roma, 27 nov. (askanews) - Sono state diffuse le nuove linee guida della chirurgia della cataratta, nella seconda giornata del Congresso digitale Soi, della Società Oftalmologica Italiana. Come spiega il presidente Soi, professor Matteo Piovella: "Risultato impressionante, abbiamo superato le 1700 presenze non ci capitava neanche in epoca pre-Covid. Abbiamo discusso e diffuso le nuove linee guida della chirurgia della cataratta, il nostro intervento di punta che viene utilizzato da tutti i nostri pazienti: oggi siamo in grado di consentire alle persone che si sottopongono a questo intervento di guidare la macchina e leggere il giornale senza più dipendere da una correzione, riuscendo anche a correggere i difetti portati per tutta la vita. Quando mi sono specializzato mi sembravano dei miracoli e dei sogni. Oggi è realtà, sempre al servizio dei nostri pazienti".