Congo: erutta il Nyiragongo, la lava raggiunge case e strade 23 maggio 2021

(LaPresse) Panico nella popolazione di Goma, in Congo, dopo che il vulcano Nyiragongo ieri sera ha ripreso ad eruttare ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città, dove vivono cira 250mila persone, in migliaia sono in fuga verso il confine col Ruanda. La lava ha raggiunto strade e case, incendiandole. Nel 1977 il vulcano fece oltre 600 vittime, l'ultima eruzione del Nyiragongo fu nel 2002. Il presidente del Congo Tshisekedi ha deciso di interrompere il suo viaggio in Europa e rientrare in patria.