Concerto di Pasqua, a Milano Bocelli canta nel Duomo deserto 11 aprile 2020

Il tenore ha risposto sì all'invito del sindaco Beppe Sala e dell'intera città lombarda, in un momento così delicato per il Paese e per il mondo, di esibirsi nella chiesa simbolo di Milano. Nessuna titubanza lo ha fermato, neppure la completa assenza di pubblico per le restrizioni legate al contenimento del coronavirus. “Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere 'sì' all'invito della città e del Duomo di Milano”, ha detto Bocelli, la cui presenza sarà a titolo gratuito.