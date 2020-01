Conad chiude gli uffici Auchan: licenziati 817 impiegati

●

L'acquisizione di Auchan da parte di Conad sta diventando l'Ilva della Gdo italiana. Margherita distribuzione ha avviato la messa in mobilità di 817 lavoratori impiegati in tutte le strutture. I tagli più drastici al quartier generale di Rozzano, dove lavorano 456 impiegati. Sforbiciata che si aggiunge al taglio dei dirigenti per i quali da qualche tempo sono in corso le procedure di riduzione e mobilità. Gli esuberi sarebbero oltre 6.100, ma 3mila rientreranno in Conad, portando gli esuberi a 3.105 lavoratori.