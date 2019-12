Come trasformare un’idea in un prodotto: il caso di “Rome is more” di Francesca Milano 06 dicembre 2019

Protagonista di questa puntata di Stories di successo è Carolina Venosi che ha portato la romanità sui social, spiegando al mondo intero i modi di dire (e di fare) dei romani, grazie all'account Rome is more che oggi è diventato il suo lavoro a tempo pieno: gestisce gli account del progetto, ha aperto un e-commerce e ha anche scritto un libro. Dopo aver strutturato un business plan, Carolina ha lasciato il suo lavoro da dipendente per lanciarsi in questa iniziativa imprenditoriale. In questa intervista racconta come ha fatto e dà preziosi consigli a chi vorrebbe provare a mettersi in proprio con un lavoro di content creator.