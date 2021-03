Come tornare a programmare viaggi 11 marzo 2021

Viaggiare. È quello che aspettiamo tutti con impazienza. Mentre in Europa si sta mettendo a punto il passaporto vaccinale, ripartono le prenotazioni di viaggi e voli e la Grecia riapre da maggio al turismo. Per viaggiare abbiamo bisogno di qualche strumento essenziale, come le mappe e le guide di viaggio. Curiosità sul mondo della cartografia, del wayfinding e qualche retroscena riguardante il “making of” di una guida turistica nell'intervista di Ilaria Defilippo a Luigi Farrauto, cartografo e autore di Lonely Planet.