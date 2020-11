Come si fa una newsletter di successo? Lo racconta Mario Calabresi di Francesca Milano 03 novembre 2020

Giornalista e scrittore, Mario Calabresi ha aperto la sua newsletter nel febbraio 2020 per raccontare “Altre storie”. In meno di un anno ha raggiunto i 50mila iscritti ai quali ogni venerdì invia i racconti delle storie che ha selezionato. E “selezione” è una delle parole chiave per il successo di una newsletter: in un'era in cui siamo bombardati dalle notizie, trovare qualcuno che le selezioni per noi è fondamentale. Ecco perché tra le regole delle newsletter ci sono la verticalità, la periodicità e anche il rapporto di fiducia con la community. In questa intervista per la videorubrica “Stories di successo” Mario Calabresi racconta come costruisce la sua newsletter settimanale e come questo media può diventare anche un'attività lavorativa.