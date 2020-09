Come regolare lo smartworking post-lockdown di Marco lo Conte 03 settembre 2020

L'emergenza coronavirus ha tenuto milioni di italiani a lavorare a casa, causa distanziamento sociale. Una modalità produttiva che è difficile definire come un vero e proprio smart working, ma il tema è al centro del dibattito di questa difficile fase di ripartenza, che invita ancora alla cautela. Come organizzarsi negli uffici e come definire le regole interne alle aziende per il lavoro smart? Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore dedicato a Milano per la serie “L'Italia che riparte”, condotto da Marco lo Conte. Tra gli ospiti della trasmissione Gabriele Fava, giuslavorista