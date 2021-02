Come organizzare lo spazio

Cos'è davvero lo smart working? Quali sono gli aspetti a cui lavoratori e aziende devono prestare attenzione per ottenere il massimo da questa modalità di lavoro? In questa serie di 10 video-pillole Alessandro Rimassa condivide con noi un vero e proprio libretto di istruzioni dello smart working, costruito grazie alla sua esperienza diretta da HR advisor e dai temi emersi in Changers, la community sulla crescita professionale di cui è founder. I temi che verranno affrontati nei video sono la definizione degli obiettivi, come gestire call e riunioni a distanza, come comunicare bene con il team, come organizzare se stessi, il proprio tempo e lo spazio di lavoro, cosa fare per il wellbeing, come essere produttivi allenando la concentrazione e come lavorare sull'empatia.Ecco qualche consiglio pratico su come organizzare gli spazi in casa per essere produttivi e rispettare le esigenze di tutte le persone con cui si condividono.