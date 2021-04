Come funziona sistema di Poste per prenotare vaccini in Lombardia

Milano, 1 apr. (askanews) - Una piattaforma all'avanguardia, sviluppata in cloud computing e programmata con un linguaggio informativo innovativo "per poter gestire grossi volumi" di traffico. Mirko Mischiatti, chief digital technology operating officer di Poste Italiane, ha presentato così la piattaforma che dal 2 aprile sarà utilizzata da Regione Lombardia per la gestione della campagna di vaccinazione anti-Covid. Una unica interfaccia per monitorare tutto l'iter vaccinale: dalla prenotazione dell'appuntamento alla somministrazione.

Dal 2 aprile potranno prenotare la loro dose di vaccino anti-Covid i cittadini tra i 75 e i 79 anni, via via si sbloccheranno gli appuntamenti per le altre fasce d'età con la chiusura riservata agli under 40 che avranno accesso ai loro slot tra fine maggio e giugno. Per la prenotazione ci sono quattro canali a disposizione: digitale, che consente prenotazione sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o via app; per telefono al numero 800894545; tramite i mille Postamat diffusi sul territorio lombardo; chiedendo aiuto ai 4.100 postini che potranno aiutare chi è in difficoltà con le piattaforme digitali.

Documenti necessari al momento della prenotazione sono tessera sanitaria, codice fiscale, cap e numero di cellulare per verificare l'identità del richiedente e ricevere il promemoria dell'appuntamento.