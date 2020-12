Come funziona Shopify, la piattaforma per creare il proprio e-commerce di Francesca Milano 09 dicembre 2020

Fondata nel 2004 in Canada, Shopify è arrivata in Italia per aiutare gli esercizi commerciali e i brand a creare un proprio e-commerce. Paolo Picazio è il responsabile per il nostro Paese e in questa intervista per la videorubrica “Stories di successo” racconta quanto sta crescendo il commercio elettronico in Italia e come funziona la piattaforma Shopify.