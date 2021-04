Come funziona ShoesOff, la piattaforma on demand che trova un idraulico o ti organizza il trasloco (e non solo)

Risolvere un problema domestico anche banale, come sostituire la maniglia difettosa della porta o rimuovereuna macchia di umidità sul muro, può non essere facile: bisogna trovare il professionista giusto (e affidabile) e un preventivo adatto alle nostre tasche e spesso il passaparola o le ricerche sul Web portano via molto tempo e non risolvono il problema. Da questo spunto nasce l'idea di ShoesOff, la piattaforma creata nel 2019 da tre giovani startupper romani che permette di prenotare qualsiasi servizio per la cura della casa e della persona in modo semplice e sicuro, come acquistare un prodotto su Amazon. Alessandro Berardi, co-fondatore della startup insieme a Manfredi Luchetti (CEO) e Giulio Graziani (CFO), ci racconta come funziona il servizio. Guarda le altre stories di successo