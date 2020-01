Come funziona Revolut, la carta senza commissioni di Francesca Milano 19 gennaio 2020

In quattro anni e mezzo Revolut ha conquistato quasi 10 milioni di utenti grazie alla sua idea innovativa: è una applicazione che permette di effettuare pagamenti, gestire il proprio budget e inviare denaro senza commissioni. Elena Lavezzi, responsabile per il sud Europa di Revolut, racconta in questa intervista come funziona la app, come sta cambiando il mondo fintech e quanto gli italiani sono pronti a questi nuovi strumenti di pagamento