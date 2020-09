Come funziona il primo coworking dedicato ai commercialisti di Francesca Milano 17 settembre 2020

L'innovazione in atto nel settore fiscale sta impattando in modo significativo sulla professionalità dei commercialisti, rendendo necessario acquisire competenze molto più ampie per restare sul mercato. Per un piccolo studio, una soluzione efficace per potervi far fronte in modo adeguato è l'ampliamento delle specializzazioni e l'aggregazione con i colleghi o i professionisti di altre categorie, così da creare sinergie e crescere senza venire acquisiti dal grande studio. Per questo a Milano ha aperto BePrime24, il primo coworking riservato esclusivamente ai commercialisti. In questa puntata di Stories di successo Stefano Locatelli e Lorenzo Galimberti raccontano come funziona.