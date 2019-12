Come funziona PagoPA, la piattaforma per pagare dal 2020 il bollo auto

●

Dal 1° gennaio 2020 il pagamento del bollo auto si dovrà effettuare sul circuito PagoPa. PagoPa è il sistema nazionale per i pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione. Da gennaio sarà gestito dalla società pubblica PagoPa spa. Finora se ne occupavano strutture della presidenza del Consiglio: Team Digitale e Agenzia per l'Italia digitale. È accessibile sia tramite il sito dell'ente verso il quale si effettua un pagamento, sia da sportelli fisici e virtuali. In banca o con l'home banking, agli sportelli Atm, nei punti vendita Sisal, Lottomatica e presso gli uffici postali. Obiettivo ridurre i costi per la Pa, aumentarela sicurezza del pagamento elettronico e il tracciamento delle entrate pubbliche.