Come funziona Jucker, la app che aiuta a fare la racconta differenziata 19 gennaio 2021

Junker è un'app ideata 5 anni fa da 3 informatici dell'università di Bologna che cercavano una soluzione smart ai loro dubbi sulla differenziata. Hanno inventato un assistente intelligente che, inquadrando il codice a barre del prodotto da gettare, invia in tempo reale tutte le informazioni per smaltirlo senza errori, rispettando le linee guida del Comune in cui ci si trova. In questa intervista Noemi De Santis racconta come è nata questa app e come funziona