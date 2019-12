Come funziona Drexcode, il sito che permette di noleggiare abiti firmati 20 dicembre 2019

Nel 2015, prendendo spunto dagli Stati Uniti, Federica Strace e Valeria Cambrea hanno portato in Italia la moda del noleggio degli abiti rivoluzionando le abitudini delle fashion addicted (e non solo): attraverso il loro sito (Drexcode) è possibile noleggiare vestiti e accessori per pochi giorni, risparmiando e aiutando anche l'ambiente. Federica e Valeria raccontano in questa intervista per la videorubrica “Stories di successo” come è nata l'idea di Drexcode, come funziona e quali sono le nuove frontiere della sharing economy