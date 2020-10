Come funziona il crowdfunding di Tipeee di Francesca Milano 20 ottobre 2020

Hilary Baitelli è la Project Manager Italia di Tipeee, la piattaforma di crowdfunding che aiuta artisti e creativi del web a raccogliere fondi per produrre contenuti ricorrenti e gratuiti. In questa intervista per la rubrica “Stories di Successo” Hilary spiega come funziona il crowdfunding