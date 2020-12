Come funziona Casavo, la startup che compra le case dei privati di Francesca Milano 15 dicembre 2020

Prima di riuscire a vendere una casa possono passare dei mesi. Eppure spesso i venditori hanno fretta. Giorgio Tinacci, fondatore di Casavo, è partito da questa considerazione per fondare la sua startup, nata nel 2017. Casavo non è un'agenzia immobiliare ma una società che compra le case dei privati in 30 giorni, per poi rivenderle. Tinacci, inserito da Forbes nella lista dei 100 under30 più influenti del 2019, racconta in questa intervista per la videorubrica “Stories di successo” come funziona la sua startup.