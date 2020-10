Come funziona il business dei podcast aziendali di Francesca Milano 13 ottobre 2020

Manuela Ronchi è la fondatrice della Action Media Ltd, la media company italiana tra le prime a lanciare il trend del podcasting e degli eventi digitali. In questa puntata di “Stories di successo” Manuela racconta come funzionano i podcast aziendali attraverso i quali i brand possono raccontare la storia dei loro prodotti e fare formazione ai loro dipendenti.