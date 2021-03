Come cambierà il sistema elettorale italiano? di Rosalba Reggio 31 marzo 2021

L'attuale sistema elettorale italiano è caratterizzato da una componente maggioritaria e da una proporzionale, ma come funziona e quali pregi e difetti presenta? Come si concilia la necessità di poter governare con efficienza e l'esigenza di rappresentatività? In questo momento, sono 4 le proposte di Legge che puntano a modificare l'attuale sistema elettorale di Camera e Senato. In quale direzione vanno queste modifiche? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Franco Ferrari, senior professor di Diritto Costituzionale all'università Bocconi di Milano.