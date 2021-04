Come andrà il mercato immobiliare di Marco lo Conte 01 aprile 2021

La pandemia ha colpito duro anche il mercato immobiliare, ma gli analisti, a un anno dal primo lockdown, registrano come l'impatto su numero di compravendite e prezzi sia meno eclatante rispetto alla profondità della crisi economica cui stiamo assistendo. Quali sono le tendenze principali in atto e, per i molti che acquistano casa stipulando un mutuo, quali sono le opzioni più convenienti tra tasso fisso e variabile? Ne abbiamo parlato in questo video forum con Mario Breglia di Scenari Immobiliari e Roberto Anedda di Mutuionline