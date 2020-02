Combattere le fake news sul cibo di Francesca Milano 02 febbraio 2020

Martina Donegani è una biologa nutrizionista, combatte le fake news sul cibo e utilizza i social per dare consigli su come utilizzare al meglio i diversi ingredienti per la propria salute. Ospite della videorubrica “Stories di successo”, Martina racconta come utilizza i social network nel suo lavoro.