Comandi vocali e intelligenza artificiale: ecco la nuova app del Sole 24 Ore 15 marzo 2021

Non solo il formato del cartaceo ma tutto il sistema Sole 24 Ore si rinnova. L'app in particolare gioca la carta dell'innovazione introducendo funzioni operative innovative che soddisfano le nuove tendenze della fruizione dell'informazione, a partire dai comandi vocali fino agli audioarticoli e i tanti contenuti audio con i podcast del Sole 24 Ore, oltre a una maggiore agilità di fruizione per consentire al lettore di accedere ai contenuti del giornale. Che si rinnova mantenendo i suoi valori di affidabilità e autorevolezza.