Comac al lavoro: in mensa uno per volta, ogni 5 minuti 19 marzo 2020

In provincia di Bergamo, la più colpita dal contagio, sei aziende su dieci sono chiuse o hanno attività fortemente ridimensionate. Chi resiste lo fa adottando accorgimenti di sicurezza particolari. Ad esempio Comac, produttore di macchinari per il settore beverage. A regime 165 addetti, ora ridotti a 42, tra smart working, turni rivisti e permessi. Chi è in sede va in mensa da solo, con un ingresso consentito ogni 5 minuti.