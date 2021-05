Colombia, almeno 13 morti negli scontri a Cali 30 maggio 2021

Si aggrava il bilancio degli incidenti registrati in Colombia a Cali: 13 i morti durante le proteste antigovernative e una situazione di ordine pubblico ormai ingestibile. Nelle strade della città ieri la visita del presidente Duque che è stato fischiato e contestato: il capo dello Stato aveva deciso di schierare l'esercito, annunciando l'arrivo di oltre 7mila soldati, per arginare le proteste e per aiutare la polizia a rimuovere alcuni blocchi stradali, tuttora presenti, nella città colombiana.