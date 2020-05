Colmare le disuguaglianze per un’Europa più forte di Rosalba Reggio 25 maggio 2020

Gli strumenti messi in campo per sostenere l'economia europea, dal fondo Sure per il lavoro, alla linea di credito agevolata del Mes, dai finanziamenti della BEI, agli acquisti della BCE e al Recovery Fund, funzioneranno se saranno destinati con lungimiranza dagli Stati. Lo spiegano Pier Carlo Padoan ed Enzo Moavero Milanese durante Talk 24+, la diretta web condotta da Rosalba Reggio e destinata alla community di 24+, la sezione Premium del sito de Il Sole 24 Ore che aveva come tema “Il nodo del debito tra Italia ed Europa. Ci si può salvare e ripartire da soli?”

Durante il dibattito, rispondendo anche alle domande della comunità, i due interlocutori hanno sostenuto che l'Europa si scoprirà più forte se riuscirà a colmare le disuguaglianze lavorando sulla redistribuzione della ricchezza. Servono però scelte coraggiose, anche e soprattutto dei singoli Stati, per procedere con riforme di medio lungo periodo, le sole destinate a dare risultati efficaci. In Italia sarà importante far confluire parte del grosso risparmio delle famiglie, poco produttivo se tenuto in liquidità, nelle imprese.