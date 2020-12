Colletta Alimentare: 5,2 milioni di pasti donati

Roma, 11 dic. (askanews) - Nonostante le difficoltà del momento, la Colletta Alimentare ha raggiunto comunque risultati di solidarietà importanti: nel periodo dal 21 novembre al 10 dicembre sono state infatti donate 2.600 tonnellate di cibo, equivalenti a 5.2 milioni di pasti. Le donazioni sono state effettuate attraverso le card messe a disposizione da Epipoli, prezioso partner di quest anno, e disponibili nei 6.000 punti vendita che hanno aderito all iniziativa, oppure facendo la spesa online nei siti di Amazon e Esselunga.

Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus: "Grazie. La scelta di non rinunciare, a dispetto delle circostanze avverse, ad un gesto così significativo ormai diventato tradizione per il nostro Paese, ha reso a tutti evidente che non ci sono situazioni in cui ognuno non possa scegliere: come richiamato dalle parole di Papa Francesco, in tanti hanno scelto la solidarietà, "via per uscire dalla crisi migliori".