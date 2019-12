Clima: l'ultimo decennio è probabilmente il più caldo di sempre

Madrid, 3 dic. (askanews) - L'ultimo decennio probabilmente è stato il più caldo di sempre. Lo dicono gli scienziati dell'organizzazione mondiale meteorologica (Wmo). Ne sono "quasi certi", scrivono: quel "quasi" diventerà una certezza a fine anno, se i dati confermeranno il 2019 come secondo o terzo anno più caldo di sempre.

Dati che si traducono in effetti reali e disastrosi in tutto il mondo. "Ondate di calore e alluvioni che prima avvenivano una volta ogni secolo adesso accadono regolarmente" ha sottolineato il segretario generale dell'organizzazione, Petteri Taalas, dalla Spagna dove è in corso, a Madrid, la conferenza mondiale sul clima COP25, in occasione della quale è stato presentato il rapporto.

Fenomeni estremi che non risparmiano neanche l'Europa che ha dovuto far fronte a due ondate di calore a giugno e luglio, col record di 46 gradi registrati in Francia.

Riguardo alle causa di questo peggioramento, gli scienziati del Wmo non hanno dubbi: le temperature record registrate negli ultimi dieci anni sono "causate dalle emissioni continue di gas a effetto serra, che derivano da attività umane come guidare automobili, abbattere le foreste e bruciare carbone per produrre energia".