Cisco: nel lockdown la rete ha retto bene di Rosalba Reggio 05 settembre 2020

A margine del forum di The European House Ambrosetti, parla Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia. “La rete ha dimostrato di unire le persone e quello che è successo a causa della pandemia costringerà a serie riflessioni. Sul lavoro, per esempio, sarà necessario un focus su 4 temi strategici: le persone, i processi, le tecnologie e le regole. Ma anche la scuola cambierà, durante l'isolamento forzato, infatti, scuole e università si sono mosse per garantire la prosecuzione dell'attività didattica, che è stata possibile grazie alla rete”. L'intervista di Rosalba Reggio.