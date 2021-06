Cina: branco di elefanti nello Yunnan, il viaggio continua 07 giugno 2021

(LaPresse) Prosegue il viaggio dei 15 elefanti che da giorni si spostano nella provincia cinese dello Yunnan, nel Sud-ovest del Paese. Il branco, che ha terrorizzato molti abitanti della zona, è ancora nella periferia di Kunming, ha riferito la tv di stato cinese. Le piogge e le basse temperature hanno impedito ai grossi mammiferi di allontanarsi da una piccola area nella cittadina di Xiyang nel distretto di Jinning, dove restano confinati. La mandria è monitorata da una task force composta da centinaia di persone, mezzi e droni. L'obiettivo delle autorità è quello di cercare di tenere gli elefanti lontani dalle aree abitate e indirizzarli verso Ovest o Sud-ovest. Non è chiaro cosa abbia spinto il gruppo di animali, composto da sei femmine, tre maschi, tre giovani e tre cuccioli, a lasciare la loro casa nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nel sud dello Yunnan. Dalle immagini girate dai droni sembrano tutti in salute. Sino ad ora non hanno provocato feriti o vittime tra gli uomini, ma hanno danneggiato o distrutto raccolti per oltre un milione di euro.