Cina, branco di elefanti cammina per 550 km e arriva in aree urbane 03 giugno 2021

(LaPresse) Alcuni elefanti, almeno una quindicina, si stanno muovendo in branco nel Sud-Ovest della Cina, raggiungendo anche strade e centri abitati e mettendo il naso - o meglio le proboscidi - vicino alle finestre dei residenti della zona. Gli elefanti sono entrati nel sobborgo rurale di Kunming, nella provincia di Yunnan. Le autorità hanno detto agli abitanti di chiudersi in casa e non attirare gli animali con il cibo: il gregge si è già mosso per 500 chilometri da una riserva naturale del Sud e non è chiaro perché continui a camminare. Al momento non si riportano feriti. NO ARCHIVIO