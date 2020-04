Cig e 600 euro: il nodo irrisolto degli artigiani di Marco Lo Conte 06 aprile 2020

Nessuno perderà il lavoro, ha assicurato il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Per questo sono state messe in campo risorse importanti per supportare chi è inattivo in questa fase con cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, oltre alle misure per autonomi, partite Iva e professionisti con l'operazione dei 600 euro, ancora da completare. Ma tra i nodi irrisolti c'è la categoria degli artigiani. Si è parlato di loro nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web del Sole 24 Ore e sulle pagine social di testata. Ospite di Marco lo Conte Enzo De Fusco, consulente del lavoro.