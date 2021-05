Ciclismo, Giro d'Italia alla prova dello Zoncolan 22 maggio 2021

(LaPresse) Il Giro d'Italia inizia a fare sul serio. Oggi la corsa rosa scala il temibile Zoncolan nella 14esima tappa che scatta da Cittadella e si snoda per 205 km fino alla ormai celebre montagna delle Alpi Carniche. Una arrampicata di 14 km con un finale terribile con pendenze che superano anche il 25%. La affronterà in maglia rosa il colombiano Bernal leader di una classifica generale che oggi sarà sicuramente stravolta. Ieri a Verona il trionfo di Giacomo Nizzolo in volata, il primo di tappa al Giro dopo 12 secondi posti.