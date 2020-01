Chi è Walter Villadei, il cosmonauta causa (forse) dell’addio della Cristoforetti

Samantha Cristoforetti non è più in forze all'aeronautica, dato che si è dimessa nei giorni scorsi approfittando di una finestra temporale permessa dalla normale burocrazia militare. Dice che la cosa era prevista da tempo e prima o dopo sarebbe successo. Prima o dopo, appunto. Resta comunque in forze al corpo europeo degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Esa. Le dimissioni dell'astronauta hanno dato il via alle polemiche: tante le dietrologie ma alla base dell'abbandono ci sarebbe l'insistenza a proporre un candidato alternativo, ma inadatto, per la Stazione spaziale internazionale.